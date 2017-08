Kursziel

Nokia-Aktie

(EUR) Rating

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,20 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 01.08.2017 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 28.07.2017 6,50 Buy UBS David Mulholland 28.07.2017 6,00 Outperform Credit Suisse Kulbinder Garcha 28.07.2017 6,40 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 13.07.2017 5,70 Overweight Morgan Stanley Francois Meunier 20.06.2017 6,00 Neutral Citigroup - 09.06.2017 6,50 Overweight Barclays Capital Andrew Gardiner 09.06.2017 6,30 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 01.06.2017 6,50 Neutral BofA Merrill Lynch Research Tal Liani 02.06.2017 6,50 Buy S&P Capital Jia Man Neoh 24.05.2017 9,00 USD Buy Craig-Hallum Capital Christian Schwab 24.05.2017 6,00 USD Market perform BMO Capital Markets Tim Long 24.05.2017 - Market perform Wells Fargo Advisors Maynard Um 24.05.2017 7,00 USD Hold Canaccord Genuity T. Michael Walkley 24.05.2017 6,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 12.05.2017 4,70 Neutral BNP Paribas Alexandre Faure 28.04.2017

Börsenplätze Nokia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

5,375 EUR -0,54% (10.08.2017, 17:35)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (11.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 Euro oder 4,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi hat am 27. Juli 2017 die Zahlen des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres 2017 präsentiert. Die Umsätze (5,63 Milliarden EUR) sind im Vergleich zum Q2/2016 (5,67 Milliarden EUR) leicht gesunken, aber ein starkes Quartal für das Segment Technologie hat zu einem 158%-Gewinnanstieg geführt. Das Unternehmen musste den Ausblick für das Gesamtjahr senken, aber es ist weiterhin zuversichtlich, seine Ziele bei der operativen Marge trotz des schwierigen Marktumfeldes zu erreichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nokia-Aktie anbetrifft, hat Robert Sanders, Analyst der Deutschen Bank, das Kursziel für Nokia von 5,90 Euro auf 6,20 Euro erhöht und die "buy"-Einstufung bestätigt. In einem schwachen Umfeld hätten die Finnen im zweiten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Robert Sanders am 1. August in einer Studie. Der Experte bleibe optimistisch für das Cashflow-Potenzial.Die US-Bank J.P. Morgan hat Nokia nach Zahlen zum zweiten Quartal mit dem Rating "overweight" und einem Kursziel von 6,50 Euro bewertet. Die Kennziffern seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer Studie vom 28. Juli. Besonders positiv sei, dass dem Netzwerkausrüster nun über mehrere Jahre Lizenzgebühren von Apple im Volumen von jährlich rund 285 Millionen Euro zufließen würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nokia-Aktie?