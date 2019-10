Kursziel

Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 5,70 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 21.10.2019 4,10 Sell Goldman Sachs Alexander Duval 11.10.2019 5,60 Buy UBS AG David Mulholland 07.10.2019 6,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 13.08.2019 - Halten Independent Research Markus Friebel 31.07.2019 5,40 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 26.07.2019 6,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 25.07.2019



FI0009000681



870737



NOA3



NOKBF



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (23.10.2019/ac/a/a)







Espoo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,50 Euro oder 4,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi wird am 24. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nokia-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Credit Suisse. Die Schweizer Bank hat die Einstufung für den Titel vor Quartalszahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen. Analyst Achal Sultania habe in einer am 21. Oktober vorliegenden Studie mit einem Anstieg des Umsatzes des Telekomausrüsters von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gerechnet. Dieser Anstieg gehe großteils auf das Konto günstiger Wechselkurse. Zudem dürften die Finnen von den US-Kunden Sprint und möglicherweise auch Verizon profitieren.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat hingegen die Einstufung für Nokia auf "sell" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen. Analyst Alexander Duval habe in einer am 11. Oktober vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vorgenommen und dabei vor allem auf Verschiebungen bei den quartalsbezogenen operativen Aufwendungen verwiesen.Darüber hinaus hat die Schweizer Großbank UBS die Einstufung für Nokia auf "buy" mit einem Kursziel von 5,60 Euro belassen. Die Aussichten für die allgemeine Nachfrage in der europäischen Hardware-Branche blieben flau, schrieb Analyst David Mulholland in einer am 7. Oktober vorliegenden Branchenstudie. Die Nokia-Aktie gehöre aber wegen ihres Neubewertungspotenzials zu seinen selektiven Empfehlungen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick: