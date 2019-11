Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nokia-Aktie auf einen Blick:



Nokia-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4,20 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 31.10.2019 3,85 Neutral Credit Suisse Achal Sultania 29.10.2019 4,10 Buy UBS AG David Mulholland 29.10.2019 3,50 Equal weight Barclays Capital Andrew Gardiner 25.10.2019 3,30 Sell Goldman Sachs Alexander Duval 25.10.2019 3,75 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 25.10.2019 5,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 24.10.2019 4,30 Halten Independent Research Markus Jost 24.10.2019



Börsenplätze Nokia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,25 EUR -0,91% (07.11.2019, 17:35)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (08.11.2019/ac/a/a)







Espoo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 5,00 Euro oder 3,30 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nokia-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der finnische Technologiekonzern Nokia Oyi hat am 24. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2019 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. Oktober habe Nokia im 3. Quartal zwar den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro gesteigert. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn sei aber um 2 Prozent auf 478 Millionen Euro zurückgegangen. Unter dem Strich habe Nokia einen auf die Aktionäre entfallenden Überschuss von 82 Millionen Euro eingefahren, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 79 Millionen Euro für den im Umbau befindlichen Konzern zu Buche gestanden habe.In diesem und dem kommenden Jahr würden die Finnen deutlich weniger Gewinn machen als bisher angepeilt, wie der Konzern bei der Vorlage seiner Zahlen für das 3. Quartal in Espoo mitgeteilt habe. Hintergrund seien der Druck auf die Margen und die Notwendigkeit, mehr Geld in den 5G-Aufbau zu stecken. Auch die Dividendenzahlung wolle Nokia zunächst aussetzen.Eine Erholung erwarte Suri erst im Jahr 2021. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle 2019 nun bei rund 21 Cent liegen. Zuvor sei Nokia von einem Wert zwischen 25 und 29 Cent ausgegangen. Bei der bereinigten operativen Marge erwarte der Konzern jetzt rund 8,5 Prozent. Bislang sei der Netzwerkausrüster von 9 bis 12 Prozent ausgegangen. Auch für das kommende Jahr kappte Nokia-Chef Rajeev Suri die Schätzungen deutlich, so die dpa-AFX weiter.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Nokia kommt dagegen von Barclays. Die britische Investmentbank hat die Aktie des Netzwerkausrüsters nach Zahlen und gesenkten Jahreszielen von "overweight" auf "equal-weight" abgestuft. Das Kursziel wurde von 5,50 auf 3,50 Euro gekappt. Nach 18 von Herausforderungen für den Netzwerkausrüster geprägten Monaten sei er nun von verbesserten operativen Trends ausgegangen, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am 25. Oktober vorliegenden Studie. Nokia hinke mit Blick auf die Produktreife neuer Anwendungen (5G) hinterher, was zwischen 2019 und 2021 deutlich höhere Kosten mit sich bringen dürfte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nokia-Aktie?