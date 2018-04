Bonn (www.aktiencheck.de) - Bei den US-Verbraucherpreisen (Mi., 11.04., 14:30 Uhr) zeigt sich bislang trotz eines mittlerweile fast neun Jahre anhaltenden Aufschwungs und eines immer enger werdenden Arbeitsmarktes noch kein kräftiger Anstieg, so die Analysten von Postbank Research.



Die Inflationsrate habe sich nach einigen vorhergehenden Ausschlägen im letzten halben Jahr bei gut 2% eingependelt. Dies sollte sich jedoch in den kommenden Monaten ändern. So dürfte die Rate schon alleine basisbedingt steigen, weil der Ölpreis im vergangenen Frühjahr spürbar gefallen sei. Dadurch sinke die Vergleichsbasis, was dann zu einer höheren Jahresrate führe. Überdies würden die Analysten von Postbank Research davon ausgehen, dass die Kerninflation infolge des anhaltenden Beschäftigungsanstiegs allmählich zunehme. Für März dürften diese Effekte bereits in Ansätzen erkennbar werden. Die Analysten würden zwar davon ausgehen, dass die Kernverbraucherpreise im Vormonatsvergleich nur um moderate 0,2% zugelegt haben. Dies würde aber wohl ausreichen, um die Kerninflationsrate von 1,8% auf 2,1% in die Höhe zu treiben. Zugleich sollten die Verbraucherpreise insgesamt gegenüber Februar zwar nur um 0,1% gestiegen sein, weil ein temporärer Rückgang des Benzinpreises im März den Anstieg wahrscheinlich gedämpft habe. Aufgrund eines Basiseffektes aus dem Vorjahr dürfte die Inflationsrate jedoch mit 2,5% deutlich höher ausgewiesen werden als im Vormonat mit 2,2%. In den nachfolgenden Monaten könnte die Inflationsrate sogar eine Größenordnung von rund 3% erreichen. (06.04.2018/ac/a/m)





