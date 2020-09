Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät, die Nio-Aktie zu halten! (Analyse vom 04.09.2020)



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (04.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nio habe die Zahl der verkauften Elektroautos im August im Vergleich zum Vorjahr um 104 Prozent erhöht. Das chinesische Elektroauto-Start-Up habe 1.125 Einheiten des SUV-Flaggschiffs ES8 und 2.840 Einheiten des etwas kleineren Folgemodells, dem ES6 verkauft.Insgesamt habe das Unternehmen seit der Gründung 53.580 Elektroautos verkauft.Vor wenigen Wochen habe Nio auf dem Autosalon in Chengdu Motorshow bereits sein drittes Modell, den EC6 präsentiert. Der Elektro-Coupé-SUV werde zu Beginn in drei Ausstattungsvarianten zu haben sein: Sport, Performance und Signature Edition. Der Preis variiere je nach Ausstattung zwischen umgerechnet 44.496 Euro und 56.587 Euro. Die Auslieferungen in China sollten im September starten. In Europa solle der EC6 erst 2022 zu haben sein. Im Vergleich zu Li Auto und Xpeng sei Nio bereits einen Schritt weiter.Für die kommenden Monate bleibe Nio-CEO Li optimistisch: "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Produktionskapazitäten die beschleunigte Nachfrage nach unseren Modellen decken kann."Es bleibe dabei: Nio setze die positive Entwicklung fort. Das Unternehmen erinnere an Tesla in einem früheren Stadium. Peu à peu rolle Nio neue Modelle aus. Die Nio-Aktie ist und bleibt spannend, jedoch extrem spekulativ, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kurs/Umsatz-Verhältnis betrage aktuell knackige 16. Zum Vergleich: Tesla komme auf einen Wert von 13.Nach dem letzten Anstieg des chinesischen Titels von 12,50 Dollar auf 21,50 Dollar sei eine Konsolidierung überfällig gewesen.Ein Rücksetzer bis in den Bereich zwischen 14,50 Dollar und 15,40 Dollar sei aus technischer Sicht durchaus drin.