Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (25.09.2019/ac/a/n)





Shanghai (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Egerton Capital (UK) LLP geht Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien von Nio ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Egerton Capital (UK) LLP haben eine Short-Attacke gegen die Aktien des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) gestartet.Der Londoner Hedgefonds Egerton Capital (UK) LLP hat am 23.09.2019 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,52% der Nio-Aktien aufgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Nio-Aktien:0,52% Egerton Capital (UK) LLP (23.09.2019)Börsenplätze Nio-Aktie: