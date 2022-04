Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

17,74 EUR -2,31% (19.04.2022, 13:27)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,17 USD -2,44% (18.04.2022, 22:02)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (19.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Startups Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Um lange Standzeiten beim Laden von Elektroautos zu vermeiden, arbeite der chinesische Elektroautobauer mit einem Batteriewechselsystem. An Batteriewechselstationen würden innerhalb von fünf Minuten die Batterien getauscht. Mit dem Bau neuer Stationen sei dem Unternehmen nun ein Meilenstein gelungen.Am Ostermontag habe Nio fünf Batteriewechselstationen in Betrieb genommen und habe somit die Gesamtzahl auf 900 steigern können. Damit habe das Unternehmen innerhalb eines Jahres die Nutzer pro Wechselstation von 606 auf 259 reduziert und 60% der Nutzer in China würden nun drei Kilometer oder näher an einem Standort wohnen. Bis Ende des Jahres plane der Konzern insgesamt 1.300 solcher Wechselstationen zu unterhalten, bis 2025 sollten es 4.000 sein.Das Angebot scheine von den Nio-Kunden gut angenommen zu werden, nach Angaben des Konzerns seien bereits über 8 Mio. Batteriewechsel durchgeführt worden. Durch die Wechselmöglichkeit der Batterie hätten Käufer den Vorteil ein Auto getrennt von der Batterie und somit günstiger zu erwerben und außerdem immer von Batterie-Upgrades zu profitieren. Nio habe bereits angekündigt, die Technologie auch anderen Herstellern zur Verfügung zu stellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: