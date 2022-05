NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (16.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Elektroauto-Startups sei innerhalb des letzten Jahres kräftig unter die Räder gekommen. Vergangene Woche habe die Nio-Aktie ein Mehrjahrestief markiert. Zahlreiche Belastungsfaktoren hätten das Umfeld bei dem Autobauer geprägt. Zuletzt habe sich die Lage wieder etwas entspannt und nach einem starken Wochenabschluss am Freitag notiere die Nio-Aktie auch heute wieder im Plus. Passend dazu gebe es eine positive Analystenstimme. Ming Hsun Lee, Analyst bei der Bank of America, rate zum Kauf des Titels und hebe sein Kursziel von 25 auf 26 USD an.Am Montagnachmittag notiere die Nio-Aktie mit rund 2% im Plus, allerdings bleibe das Papier charttechnisch weiterhin angeschlagen. Interessierte Anleger sollten vor einem Einstieg eine Trendwende abwarten und die nach wie vor hohe Bewertung beachten, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2022)Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:13,98 EUR +1,53% (16.05.2022, 17:31)