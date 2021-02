Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

49,10 EUR +0,41% (17.02.2021, 10:06)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

59,23 USD -1,04% (16.02.2021)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (17.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nio sei sicherlich eines der heißesten Start-ups im E-Mobility-Sektor. Der chinesische Elektroauto-Hersteller baue Stück für Stück seine Modell-Palette aus. Hinzu komme der Aufbau eines eigenen Ladenetzwerks sowie ein ausgeklügeltes Akku-Wechsel-Konzept. Wie viel Potenzial stecke noch in der Aktie?Die letzten Zahlen von Nio seien an der Börse sehr gut angekommen. Im Januar habe das Start-up über 7.200 Fahrzeuge ausgeliefert. Ein Plus von über 350 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu komme die Tatsache, dass Nio Anfang Januar ein neues Modell vorgestellt habe. Mit dem ET7 wolle Nio das Segment der Limousinen aufmischen. Ein Markt, in dem sich zuletzt Tesla ausgebreitet habe. Mit seinen bisherigen Modellen habe sich Nio auf das hochpreisige SUV-Segment konzentriert. Die Aktie habe in den letzten Wochen jedoch etwas an Momentum eingebüßt."Die Nio-Aktie konnte aktuell den Bruch der 61,8%-Fibonacci-Projektion zum wiederholten Male knapp abwehren. Diese verläuft bei 49,18 Euro. Damit wurde auch der jüngste Abverkauf vorerst gestoppt. Somit ergeben sich nun durchaus wieder Trading-Chancen "nach oben". Sollte die 49,18 Euro-Marke auch nachhaltig halten, könnte es kurzfristig sogar bis auf knapp 55,00 Euro gehen. Trotz der möglichen bullischen Kurzfristtendenz sollten die nächsten Stopps und Absicherungen bei knapp unter 49,00 Euro gesetzt werden. Sollte die 61,8%-Fibonacci-Projektion doch noch brechen, ergäben sich als nächstes Kursziel die 45,82 Euro. Wie volatil die Aktie sein kann, hat sie in den letzten Wochen bewiesen", habe Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel gesagt.Ein neuer Ausbruch könnte aber kurz vor der Tür stehen. Anleger geben kein Stück aus der Hand, wobei die Bewertung nach wie vor extrem sportlich ist, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link