Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

5,75 EUR -0,52% (14.03.2019, 09:22)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

6,53 USD +2,19% (13.03.2019)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (14.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des E-Autobauers Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem der chinesische Elektroautobauer Nio die Zahlen für das vierte Quartal sowie den Ausblick für 2019 vorgelegt habe, sei es mit der Aktie in den Keller gegangen. Von 10,40 Dollar sei das Papier auf 7,05 Dollar nach unten gerauscht. Nio erwarte für das erste Quartal einen Rückgang der Auslieferungen seines Elektroautos ES6 von über 50%. Sollte man jetzt kaufen?Der Ausblick für das erste Quartal habe die Anleger nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 rechne NIO Inc. mit Auslieferungen beim ES8 von 3.500 bis 3.800 Fahrzeugen. Das würde einem Rückgang von 52,4 bis 56,1% zum vierten Quartal 2018 bedeuten. Kein Wunder, dass die Aktie den Rückwärtsgang eingelegt habe.Auch die Verluste im Gesamtjahr 2018 seien unerwartet hoch ausgefallen: "Das Unternehmen hat stets ein hohes Niveau an F&E-Investitionen beibehalten, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner zukünftigen Produkte zu verbessern. Die Investitionen in Forschung, Entwicklung und Marketing werden in den frühen Phasen der Unternehmensentwicklung hoch sein. Im Vergleich zur bestehenden Geschäftsgröße und zum Umsatz des Unternehmens ist der Anteil relativ hoch, aber mit steigender Kundenzahl werden die absoluten Wertinvestitionen und die Effizienz weiter optimiert", heiße es von Nio-Deutschland-Sprecher Felix Buchner.Nio sei mit 7,95 Euro in das "Schlag-den-Buffett-Depot" von der "Aktionär" gekauft worden. Die Gewichtung sei mit 7% bewusst gering gehalten worden. Anleger sollten sich von den Quartalszahlen nicht aus der Ruhe bringen lassen.Auf dem aktuellen Niveau sollte man eher darüber nachdenken, die Position zu verbilligen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Bei Nio sei langer Atem gefragt. China sei und bleibe das Maß aller Dinge, was das Thema Elektromobilität angehe. Warren Buffett setze seit 2008 auf BYD. (Analyse vom 14.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link