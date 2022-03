Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,73 EUR +6,59% (22.03.2022, 17:25)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

21,92 USD +8,19% (22.03.2022, 17:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (22.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Nach einer mehrmonatigen Talfahrt habe die Nio-Aktie vor einer Woche den tiefsten Stand seit August 2020 bei rund 13 Dollar erreicht. Das sich plötzlich aufhellende Sentiment, insbesondere bei China-Aktien, habe auch die Nio-Papiere befeuert. In der neuen Handelswoche gebe es nun weitere positive Nachrichten und ein frisches technisches Kaufsignal.Nio habe am gestrigen Montag bekannt gegeben, dass der Investmentarm Nio Capital mit seinen Partnern für seinen Fonds rund 400 Millionen Dollar eingesammelt habe. Die Finanzierungsrunde sei auf großes Interesse der Anleger gestoßen, der Fonds sei sogar überzeichnet gewesen. Der Flaggschiff-Fonds Eve One Fund II L.P. konzentriere sich wie der erste Fonds auf die Themengebiete Dekarbonisierung und Digitalisierung.Es würden weiterhin spannende Möglichkeiten an der Schnittstelle zu Automobil-, Technologie- und Energiesektor gesehen. Daher werde sich Nio-Capital weiter auf diese Themengebiete konzentrieren und Investments tätigen, habe der Managing Partner von Nio Capital, Ian Zuh in der Pressemitteilung mitgeteilt.In den vergangenen Monaten habe die Nio-Aktie starke Kursverluste verkraften müssen. Nun seien die Schnäppchenjäger zurück und würden im großen Stil Anteilsscheine kaufen. Entwarnung könne noch nicht gegeben werden, aber der spannende Titel gehöre auf die Watchlist.Sobald der Nio-Chart eine nachhaltige Umkehrformation gebildet hat, können mutige Anleger zugreifen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link