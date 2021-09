Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

34,90 EUR +1,93% (07.09.2021, 17:06)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

41,33 USD +2,38% (07.09.2021, 16:53)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (07.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen E-Autobauers Nio präsentiere sich wieder freundlicher, nachdem das Unternehmen Rekordverkäufe im August verzeichnet habe. Der Titel habe so in wenigen Tagen gleich zwei technische Hürden meistern können. Damit helle sich jetzt das Chartbild wieder auf. Anleger sollten jetzt auf diese Marken achten.Mitte August sei die Aktie von Nio noch auf ein Mehrwochentief bei 36,24 Dollar gefallen. Von diesem Level aus sei rückblickend die Erholung eingeleitet worden. Zusätzlichen Auftrieb hätten die Rekordverkäufe im August geliefert. Der E-Autobauer habe im Jahresverlauf bisher 55.767 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sei eine Steigerung von 157 Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Anleger habe die Nachricht positiv gestimmt und so hätten sie seit dem Monatswechsel kräftig gekauft: Jeder Handelstag sei im Plus beendet worden. Damit habe der Titel zunächst den Widerstand bei 39,61 Dollar geknackt und habe auch das Gap bei 41,03 Dollar geschlossen. Zusätzlich habe der Kurs auch den GD20 bei 49,55 Dollar hinter sich gelassen. Dieser fungiere nun als Unterstützung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: