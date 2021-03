Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

37,30 EUR -2,86% (12.03.2021, 14:47)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

46,03 USD +11,40% (11.03.2021)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (12.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Nio-Aktie habe sich diese Woche eindrucksvoll zurückgemeldet. Nachdem das Papier innerhalb eines Monats 50 Prozent an Wert verloren habe, sei die Aktie am Donnerstag deutlich nach oben geklettert. Der Grund hierfür sei ein positiver Kommentar der japanischen Investmentbank Mizuho Securities gewesen.Mizuho Securities sei bullish für die weitere Entwicklung von Nio. Analyst Vijay Rakesh sehe für die Aktie Potenzial bis 60 Dollar. "Nio unterscheidet sich von seinen Mitbewerbern durch ein Premium-EV-Angebot mit niedrigeren Betriebskosten durch sein neuartiges Battery-as-a-Service Modell", so Rakesh.Dieses neuartige Akku-Wechsel-Konzept sei ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz. Dies ermögliche Kunden innerhalb von fünf bis zehn Minuten die Batterie zu tauschen, wodurch Anschaffungs- und Betriebskosten gesenkt würden.Nio habe mit der Expansion in China und dem Eintritt in den europäischen Markt im Laufe des Jahres ordentliches Wachstumspotenzial. Aus technischer Sicht müsse die Unterstützungszone zwischen 38,11 und 39,51 Dollar halten.Die Nio-Aktie gehöht auf die Watchlist, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link