Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

48,60 EUR +3,62% (24.11.2020, 12:47)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

55,51 USD +12,71% (23.11.2020)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (24.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Aktie des Elektroauto-Herstellers Nio klettere immer weiter nach oben. Am Montag habe das Papier mit 55,38 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. J.P. Morgan habe das Kursziel für die Aktie erneut nach oben geschraubt.Neue Modelle, das Akku-Wechsel-Konzept und der Aufbau eines eigenen Lade-Netzwerks würden für die Kreativität und die positive Entwicklung von Nio sprechen. Die letzten Zahlen seien beeindruckend gewesen. In der Folge habe J.P. Morgan das Kursziel für die Nio-Aktie um vier auf 60 Dollar nach oben geschraubt."Die Nio-Aktie kennt weiterhin kein Halten. "Mal wieder" ein neues Alltime-High und dabei noch immer noch Potential nach oben. Sowohl die Kurzfristindikatoren als auch die Trendfolger zeugen von weiterem Kurssteigerungschancen. Eine Slow-Stochastik trotz Anstiegs im neutralen Terrain und ein MACD immer noch mit Luft nach oben. Zudem sich ein nach oben öffnendes Oberes Bollinger-Band. Auch dieser Aspekt spricht für bullische Trendstärke. Last not least wird diese auch durch den Ichimoku-Indikator weiterhin manifestiert. Zur Gewinnsicherung bieten sich die Fibonacci-Retracements an. Diese beginnen im Bereich 38,71 Euro", habe Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: