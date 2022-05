Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

13,21 EUR +2,88% (10.05.2022, 11:20)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

13,55 USD -9,18% (09.05.2022, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (10.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Im August 2021 habe das chinesische Elektroauto-Startup Nio angekündigt über eine Untermarke in den Massenmarkt eintreten zu wollen. Bis zuletzt sei allerdings wenig von den Plänen des Autobauers zu hören gewesen, jetzt gebe es jedoch neue Informationen von den Behörden aus Hefei, wo das entsprechende Werk für die neue Marke gebaut werden solle.In der chinesischen Millionenstadt befinde sich bereits das gemeinsam mit JAC betriebene Werk in dem die Nio-Autos produziert würden. Informationen der Stadt Hefei zufolge sei zuletzt eine Kooperationsvereinbarung für die neue Fabrik unterzeichnet worden. Auf einer Fläche von 1,2 Quadratkilometern sollten ab 2024 die Fahrzeuge der neuen Marke hergestellt werden. Im März habe CEO William Li erklärt, dass das Kernteam für die Untermarke zusammengestellt sei und einen klaren Entwicklungsplan habe.Nio baue hochpreisige E-Autos, die in die Ober- bzw. Luxusklasse einzuordnen seien. Mit der geplanten Untermarke solle hingegen die Mittel- bis Oberklasse adressiert und mit Autobauern wie VW oder Tesla konkurriert werden. Li vergleiche die Beziehung der neuen Marke zu Nio mit der zwischen Volkswagen und Audi.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: