Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

16,57 EUR +2,16% (01.06.2022, 08:31)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

17,39 USD +4,95% (31.05.2022)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (01.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroauto-Startups Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der chinesische Elektroautobauer Nio habe in den letzte Wochen stark unter den Lockdowns in China gelitten. Vor wenigen Tagen sei die Aktie auf 11,67 Dollar und damit den niedrigsten Stand seit Juli 2020 gestürzt. Vom Hoch im November habe Nio rund 73 Prozent an Wert verloren. Doch es gebe Hoffnung - und Morgan Stanley mache Mut.Die Analysten der US-Bank würden davon ausgehen, dass die Nio-Aktie über die kommenden 15 Tage steigen werde. Neben der schrittweisen Aufhebung von Corona-Restriktionen im Yangtze-Delta sollten die Subventionen für Elektroautos (EV) der Regierung in Shanghai den Aktienkurs positiv beeinflussen.Der jüngste Lockdown in Shanghai, wo das Unternehmen mehr als 15 Prozent seiner Umsätze erziele, hätte Bedenken über schwache Verkäufe geschürt. Die damit verbundene Produktionsunterbrechung habe zudem den Anlauf beziehungsweise die Einführung neuer Modelle beeinträchtigt, so Morgan Stanley. Dies wiederum habe den Anlegern Sorgen über die Umsatzdynamik des Unternehmens bereitet.Morgan Stanley habe ein Kursziel von 34 Dollar ausgegeben, was einer ungefähren Kursverdopplung entspreche. Der durchschnittliche Zielkurs liege laut Bloomberg sogar bei 38,50 Dollar.Nio sei zweifelsohne ein Kandidat für einen starken Rebound. Wegen der Unsicherheit über neue Lockdowns sollten Anleger gestaffelt einsteigen, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 31.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link