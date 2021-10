Börsenplätze Nio-Aktie:



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (20.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Autobauers Nio habe einen starken Wochenstart hingelegt. Bereits im Vorfeld hätten positive Analystenstimmen sowie starke Auslieferungszahlen für gute Laune gesorgt. Nun komme dank des Anstiegs am Montag ein technisches Kaufsignal hinzu. Sei die Konsolidierung allmählich zu Ende?Seit Juli habe die Nio-Aktie innerhalb eines abfallenden Kanals konsolidiert. Bereits letzte Woche habe sie die obere Begrenzung des Kanals bei 35,80 Dollar geknackt, sei jedoch daraufhin nicht ausgebrochen. Bis Freitag habe der Kurs lediglich um 36 Dollar gedümpelt. Erst zu Wochenbeginn habe sich der Titel dynamisch nach oben bewegt und dabei den Widerstand an der 50-Tage-Linie bei 37,76 Dollar sowie die im November und Dezember mehrfach angelaufene Widerstandszone um 38 Dollar durchbrochen.Der kurzfristige Abwärtstrend sei damit eindeutig beendet, mittelfristig stecke die Aktie jedoch noch immer in ihrer Konsolidierungsphase fest. Erst wenn die 200-Tage-Linie bei 43,32 Dollar sowie das Doppel-Top im Bereich um 56 Dollar überwunden würden, dürfte sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren. Dank des aktuell positiven Momentums stünden die Chance dafür zwar gut. Scheitere der Ausbruchsversuch aber erneut, dürfte sich der Kurs erneut um den GD200 stabilisieren.Timo Nützel von "Der Aktionär" rät bei der Nio-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 20.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link