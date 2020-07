Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

11,85 EUR +5,80% (21.07.2020, 14:26)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

12,82 USD +15,60% (21.07.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (21.07.2020/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Papier des Elektroauto-Start-ups Nio habe die Konsolidierung beendet und wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Die Konsolidierung nach dem letzten Aufwärtsimpuls habe fast exakt bis auf die Unterstützungslinie bei 10,27 USD gereicht. Dies sei auch gleichzeitig das Hoch aus den Monaten April und Mai 2019 gewesen. Einen kleinen Sell-off habe eine Abstufung von Goldman Sachs ausgelöst.Nio komme auf einem Börsenwert von 15,6 Mrd. USD bei einem erwarteten Umsatz von 1,7 Mrd. USD im laufenden Jahr. Nächstes Etappenziel sei das Hoch bei 16,66 USD. Werde diese Hürde genommen, sei der Weg für die Nio-Aktie nach oben frei. Nio sei mit einem KUV von 9 hoch bewertet. Anleger sollten aber das positive Momentum in der Branche der Elektroauto-Hersteller nutzen und investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2020)Börsenplätze Nio-Aktie: