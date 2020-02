Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

3,965 EUR +0,51% (21.02.2020, 09:17)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

4,26 USD +4,41% (20.02.2020, 22:04)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (21.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die chinesische Regierung wolle die Subventionen für Elektroautos wohl über das Jahr 2020 hinaus verlängern. Bislang sei geplant gewesen, diese Ende 2020 zu streichen. Dies sei natürlich eine gute Nachricht für die chinesischen Hersteller von Elektroautos. Von einer Verlängerung der Kaufprämie würden lokale Autobauer wie BYD, BAIC oder Nio, aber auch der US-Hersteller Tesla profitieren.Die heißeste Wette im Bereich der Elektroauto-Hersteller sei sicherlich Nio. Es scheine so, als hätte die Firma ihre Hausaufgaben gemacht. Die Probleme des ES8 seien behoben worden, die Produktpalette erweitert. Der neue Hoffnungsträger, das Modell ES6, komme bei den Kunden gut an.Nio habe im dritten Quartal 2019 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Die letzten Verkaufszahlen hätten bei der Aktie für einen Kursanstieg von in der Spitze mehr als 50% gesorgt. Nach einer ausgedehnten Konsolidierung könnte das Papier jetzt vor dem nächsten Aufwärtsimpuls stehen. Auf dem aktuellen Niveau sei eine kleine (!) Position als spekulative Depotbeimischung vertretbar. Nächstes Ziel sei das letzte Hoch bei 4,87 USD, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2020)Börsenplätze Nio-Aktie: