Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,12 EUR +5,67% (01.04.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

22,74 USD +8,03% (01.04.2022, 17:20)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (01.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautokonzerns Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der März sei für die Autobauer in China von zahlreichen Schwierigkeiten geprägt gewesen. Schnell zunehmende Corona-Zahlen hätten teilweise zu Lockdowns und Lieferkettenproblemen geführt. Dazu seien weiterhin steigende Rohstoffpreise gekommen. Doch die chinesischen Elektroautobauer hätten sich davon unbeeindruckt gezeigt und höhere Verkaufszahlen als noch im Februar vorweisen können. Die guten Absatzahlen könnten ein Grund für die extrem positiven Kurse am Freitag sein, die Aktien würden sich bis zu 9 Prozent im Plus befinden.Für Xpeng sei der März ein besonders starker Monat gewesen. Im Vergleichen zum Februar seien fast eineinhalb Mal so viele Fahrzeuge ausgeliefert worden. Mit 15.414 verkauften Einheiten hätten im ersten Quartal 34.561 Autos verkauft werden können. Besonders die Flaggschiff-Limousine Xpeng P7 habe im März mit 9.000 Verkäufen überzeugt. Profitiert habe das Unternehmen dabei von der Fertigstellung des Ausbaus seiner Fabrik in Zhaoqing.Das Elektroauto-Startup Li Auto habe mit dem SUV Li ONE aktuell zwar nur ein Modell auf dem Markt, habe von diesem im März allerdings 11.034 Einheiten absetzen können. Das entspreche gegenüber dem Vormonat einer Steigerung von 31 Prozent. Das sei trotz Knappheiten bestimmter Bauteile wegen steigender Covid-Fallzahlen gelungen. Seit Freitag verkaufe Li Auto seine Fahrzeuge deshalb auch teurer. Mitte April solle dann noch ein zweites Modell auf den Markt kommen.Auch wenn die Steigerungen im Vergleich zum Vormonat beeindruckend seien, sollte nicht vergessen werden, dass der Februar kürzer sei und es aufgrund des chinesischen Neujahres einige Feiertage gegeben habe. Bei den Unternehmen handele es sich um kleine Autobauer mit hohen Bewertungen. Zudem seien Nio und Xpeng der Gefahr eines Delistings an den US-amerikanischen Börsen ausgesetzt.Deshalb sind die Aktien nur etwas für spekulative Anleger, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link