Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (03.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Nio-Aktie habe zu Wochenbeginn erneut zugelegt. Mit 33,30 Dollar habe das Papier des chinesischen Elektroauto-Start-ups ein neues Allzeithoch erreicht. Grund für die Rekordjagd seien sehr gute Verkaufszahlen gewesen.Nio habe im Oktober 5.055 Autos verkauft. Rekord! Insgesamt habe der chinesische Elektroauto-Hersteller im laufenden Jahr bislang 31.430 Fahrzeuge ausgeliefert. Ein Plus von 111 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Morgan Stanley-Analyst Tim Hsiao gehe davon aus, dass der neue EC6 dazu beitragen werde, neue Kunden zu erreichen und den Marktanteil weiter zu steigern. Hsiao erwarte zudem gute Verkaufszahlen für das vierte Quartal. Die Dynamik sollte auch 2021 anhalten.Die Experten der HSBC würden die Premium-Elektrofahrzeuge von Nio loben. Die Autos würden durch ihre intelligente Konnektivität und das Akku-Wechsel-Konzept bestechen.Langfristig stecke in der Aktie sicherlich noch Potenzial. Denn China wolle bis 2060 klimaneutral werden. Jedoch sollten Anleger nicht den stark gestiegenen Kursen hinterherlaufen. Erst eine Korrektur bis in den Bereich des Ausbruchsniveaus bei 25,00 Dollar rechtfertige ein neues Engagement.Wer bereits investiert ist, bleibt dabei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2020)