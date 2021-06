Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

34,50 EUR +8,49% (01.06.2021, 21:59)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

42,34 USD +9,63% (01.06.2021, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (01.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das chinesische Unternehmen habe frische Zahlen geliefert. Zwar seien die Auslieferungen im Mai hinter denen des Vormonats zurückgeblieben, doch Nio sei zuversichtlich, dass das Quartalsziel erreicht werde. Gleichzeitig gebe es eine positive Analysteneinschätzung.Im Mai habe der Elektroautobauer insgesamt 6.711 Fahrzeuge ausliefern können, was gegenüber den 7.102 Autos aus dem April ein Minus von fast 6% bedeute. Als Hauptgrund für den Rückgang führe Nio die weltweite Halbleiterknappheit an. Seine Prognose für die Auslieferungszahlen im zweiten Quartal habe das Unternehmen allerdings bei 21.000 bis 22.000 Fahrzeugen unverändert belassen. Das bedeute, dass der Elektroautobauer im Juni mit bis zu 8.200 Kfz einen Monatsrekord hinlegen könnte.Optimistisch zeige sich auch Jeff Chung, Analyst der Citigroup, der die Nio-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft habe. Das Kursziel habe er leicht von 57,60 auf 58,30 USD erhöht. Aufgrund der wieder anziehenden Nachfrage nach Elektroautos in China erwarte Chung, dass die Neubestellungen bei Nio im Juni 20 bis 30% über den monatlichen Bestellungen im vierten Quartal 2020 liegen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: