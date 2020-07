NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

12,88 USD -2,57% (08.07.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (09.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Papier des Elektroauto-Start-ups habe auf die Kursgewinne der letzten Tage am Mittwoch zu Handelsbeginn noch einmal 20 Prozent drauf gepackt, bevor die Aktie endlich in die Konsolidierung übergegangen sei. Angetrieben worden sei die Nio-Aktie zuletzt von guten Verkaufszahlen. Charttechnisch deute sich eine "Auszeit" auf hohem Niveau an.Die Investoren würden an Nio-Gründer William Li und sein Team glauben. Die stylischen Elektroautos made in China würden bei der Kundschaft ankommen. Im Juni habe das Unternehmen 3.740 Elektroautos ausgeliefert. Das entspreche einem Plus von 179,1 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Hinzu kam eine Finanzspritze von der Regierung in Hufei vor einigen Wochen, die dem Elektroauto-Start-up wieder Spielraum verschaffte, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2020)Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:12,05 EUR +6,17% (09.07.2020, 09:09)