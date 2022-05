Börsenplätze Nio-Aktie:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (06.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch sei Nio neu auf die vorläufige Liste mit Kandidaten für ein Delisting hinzugekommen. Unter anderem um weiterhin Zugang zum Kapitalmarkt zu haben, habe das chinesische Elektroauto-Startup bereits im März ein Zweitlisting an der Börse in Hongkong erhalten. Nun habe Nio einen Schritt in Richtung einer weiteren Börsennotierung gemacht.Zukünftig sollten die Aktien des Elektroautobauers auch an der Börse in Singapur gelistet werden. Am Donnerstag habe Nio hierfür ein bedingtes Annahmeschreiben der Börse erhalten. Sowohl auf die Aktien an der NYSE als auch in Hongkong hätte das Delisting keinen Einfluss. Ziel sei neben einer Erweiterung der Finanzierungsmöglichkeiten auch das politische Risiko zu minimieren. Zudem würden die Handelszeiten für die Aktie erweitert.Auch wenn sich die Beziehung zwischen den USA und China zuletzt entspannt habe und an einer Lösung gearbeitet worden sei, habe bisher keine Einigung erzielt werden können. Somit sei ein Delisting für in den USA gelistete, chinesische Aktien weiterhin ein Risikofaktor.Anleger sollten vor einem Einstieg eine Trendwende abwarten und auch dann eignet sich das Nio-Papier trotz der guten Wachstumsaussichten nur für spekulative Anleger, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link