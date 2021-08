Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

38,86 EUR +0,88% (10.08.2021, 14:25)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

45,21 USD +3,13% (09.08.2021)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (10.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen E-Autobauers Nio präsentiere sich weiter freundlich. Anleger würden aufatmen, nachdem der Kurs im Zuge der chinesischen Regulierungswelle im Juli stark eingebrochen sei. Der Preis für einen Anteilsschein habe sich in den letzten zwei Wochen zweistellig verteuert. Die Aktie notiere jetzt an einer wichtigen Marke, die für die weitere Entwicklung von hoher Bedeutung sei.Bis Ende Juli habe sich die Lage bei Aktien mit chinesischem Bezug zunehmend eingetrübt und so sei auch die Monatsperformance von der Nio-Aktie mit einem Minus von zwischenzeitlich 30 Prozent besonders schwach gewesen.Vom Mehrwochentief bei 38,66 Dollar habe die Aktie eine Erholung gestartet. In den letzten zwei Wochen habe der Kurs um 16 Prozent zugelegt. Damit notiere die Aktie jetzt wieder am wichtigen GD200 bei 44,82 Dollar. Auch das Volumen-Peak im Preisbereich von 43 bis 46 Dollar stütze aktuell den Kurs. Gute Rahmenbedingungen, dass sich der Titel hier stabilisiere und die Erholung fortsetzen könne.Die Aktie von Nio habe sich von dem Schock durch die Regulierungshüter in China erholt. Die technische Lage helle sich damit weiter auf und die Chance für eine Fortsetzung der Erholung stehe gut.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link