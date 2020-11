Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

34,30 EUR +6,52% (05.11.2020, 09:51)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

37,71 USD +6,23% (04.11.2020, 22:10)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (05.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Elektroauto-Start-Ups klettere immer weiter. Neue Modelle, das Akku-Wechsel-Konzept und der Aufbau eines eigenen Lade-Netzwerks würden nach wie vor für die Nio-Aktie sprechen. Die Bewertung sei aber mittlerweile mehr als üppig.Angenommen, Nio verkaufe 2021 rund 70.000 Elektroautos. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 45.000 USD würde das einem Umsatz von 3,15 Mrd. USD entsprechen. Im Gegensatz dazu betrage die Marktkapitalisierung inzwischen knackige 51 Mrd. USD - mache ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 16.Anleger sollten den steigen Kursen nicht hinterherlaufen. Nur ein stärkerer Rücksetzer würde einen Neueinstieg rechtfertigen. Wer investiert sei, bleibe dabei, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)Börsenplätze Nio-Aktie: