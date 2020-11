Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

34,00 EUR -3,13% (11.11.2020, 15:43)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

41,55 USD -5,70% (10.11.2020)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (11.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Elektroauto-Start-Ups Nio drohe abzustürzen. Der Wert habe sich innerhalb der letzten fünf Monaten ungefähr verzehnfacht und sei daher stark überhitzt. Am gestrigen Dienstag habe der Titel bereits über fünf Prozent verloren und stehe jetzt vorbörslich mit rund drei Prozent im Minus. Sei das der Beginn einer Korrektur?Seit Juni befinde sich die Nio-Aktie in einem enorm steilen Aufwärtstrend und habe ein neues Hoch nach dem anderen markiert. Noch zu Beginn der Woche habe das Papier ein neues Allzeithoch bei 45,29 Dollar erreicht. Die Werte der gängigen Indikatoren seien dementsprechend stark überkauft gewesen.Mit der gestrigen Abwärtsbewegung seien nun die Werte des Stochastik- und RSI-Indikators aber wieder zurück in den neutralen Bereich gefallen und würden damit ein Verkaufssignal auslösen. Auf Sicht der nächsten Tage würden bei der Aktie somit weitere Rücksetzer drohen. Die nächste Unterstützung biete dabei das Volume-Peak bei etwa 36 Dollar. Aufgrund der hohen Trendstärke des vorangegangenen Höhenflugs sollte es jedoch mittelfristig weiter nach oben gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nio-Aktie: