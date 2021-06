Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

34,50 EUR -0,17% (02.06.2021, 16:30)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

42,08 USD -0,61% (02.06.2021, 16:17)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Der chinesische E-Autobauer Nio habe mit neuen Zahlen aus dem laufenden Quartal für Furore gesorgt. Obwohl die Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge gegenüber dem Vormonat leicht zurückgegangen sei, habe das Unternehmen versichert, dass die Ziele eingehalten werden könnten. Anleger würden das einem satten Kursplus und einem bevorstehenden Kaufsignal quittieren.Die Nio-Aktie habe sich wieder gefangen. Noch Anfang Mai sei sie unter die 200-Tage-Linie bei 37,00 Dollar und die massive horizontale Unterstützung bei 35,00 Dollar gerutscht. Infolge dieser Verkaufssignale sei der Titel bis knapp über die Unterstützung am Zwischenhoch bei 29,40 Dollar gefallen.Diese Marke habe jedoch standgehalten und es sei zu einem kräftigen Rebound gekommen. Innerhalb der letzten zwei Wochen habe sich der Titel wieder nach oben gekämpft und dabei eine V-Formation ausgebildet. Werde nun der Widerstand, der vom Hoch bei 43,22 Dollar ausgehe, überwunden, würde das die V-Formation auflösen und ein starkes Kaufsignal auslösen. Das rechnerische Kursziel, welches anhand der Höhe der v-förmigen Bewegung bestimmt werde, liege dann bei etwa 55 Dollar.Langfrist-Anleger lassen dagegen die Gewinne bequem laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link