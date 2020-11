NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (02.11.2020/ac/a/n)



Nio sorge weiterhin für sensationelle Schlagzeilen: So habe der chinesische Elektroautohersteller im Oktober 2020 mehr als 5.000 Eletrofahrzeuge ausgeliefert - ein Wachstum von mehr als 100% im Jahresvergleich. Insgesamt habe Nio im Jahr 2020 31.430 Fahrzeuge ausgeliefert. Das bedeute einen Anstieg von bärenstarken 111,4% im Vergleich zum Vorjahr.Die Zahlen von Nio seien zweifellos hervorragend. Dennoch: Die Aktie sei in diesem Jahr mehr als überragend gelaufen. So habe sich das Papier seit Ende Mai mehr als versiebenfacht. Auch wenn langfristig noch jede Menge Potenzial in der Nio-Aktie stecke, sei die aktuelle Bewertung sehr sportlich. Fazit: Erst eine Korrektur bis in den Bereich von 25 USD rechtfertige einen Neueinstieg, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)