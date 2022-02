Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

22,36 EUR -0,71% (17.02.2022, 17:07)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

25,5193 USD -0,35% (17.02.2022, 16:54)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen E-Autobauers Nio stecke seit Monaten in einem Abwärtstrend. Das könnte sich nun aber ändern, da aus technischer Sicht ein Trendwechsel immer näher rücke und die Durststrecke bald enden könnte. Damit der Befreiungsschlag gelinge, müssten die Anleger jetzt auf diese wichtigen Marken achten.Ende Januar sei die Nio-Aktie auf ein neues Tief bei 19,31 Dollar abgesackt und habe damit so tief wie zuletzt im September 2020 notiert. Von diesem Punkt aus sei es zu einer schnellen Gegenbewegung gekommen und der Titel habe in 14 Handelstagen rund 33 Prozent zugelegt.Somit stehe die Aktie kurz vor dem Sprung über den wichtigen Widerstand bei rund 26 Dollar. Etwas höher, bei 27,35 Dollar, stehe zudem auch noch ein Gap-Close aus. Würden es die Bullen schaffen den Kurs nachhaltig über die entscheidende 26-Dollar-Marke zu schieben, werde ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Aufgrund der technischen Chartkonstellation könne davon ausgegangen werden, dass es zu einer hohen Dynamik und entsprechender Kursbewegung in Richtung Norden komme.Risikofreudige Anleger können das technische Kaufsignal für den Einstieg nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link