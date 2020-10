Neueinsteiger sollten nicht in die steigenden Kurse hinein kaufen, sondern einen Rücksetzer abwarten. Wer bereits investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 35,00 Dollar. (Analyse vom 19.10.2020)



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (19.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe.Die Aktie des Elektroauto-Start-ups Nio habe in den letzten Tagen kein Halten mehr gekannt. Mehrere Kaufempfehlungen hätten die Aktie um mehr als 25 Prozent nach oben geschoben. Auch das Papier von XPeng Motors habe deutlich zugelegt. Wie viel Potenzial stecke noch in den Aktien?Vor wenigen Tagen habe J.P. Morgan-Analyst Nick Lai sein Kursziel für die Nio-Aktie von 14 Dollar auf 40 Dollar angehoben. Lai gehe davon aus, dass sich die Zulassungszahlen von Elektroautos in China von weniger als 5 Prozent im Jahr 2019 auf 20 Prozent in 2025 vervierfachen würden. Im Anschluss habe Jeff Chung von der Citigroup nachgelegt. Chung habe den "sehr starken" Auftragsbestand von Nio gelobt. Das Kursziel habe Chung von 18,10 Dollar auf 33,20 Dollar angehoben.Die Regierung in China pushe das wichtige Thema Elektromobilität. Gut für Nio und Xpeng Motors. Denn auch XPeng habe zuletzt mit guten News punkten können. Diese seien allerdings aufgrund der guten Performance von Tesla und Nio etwas untergegangen.Xpeng-Chef Brian Gu rechne bis in das nächste Jahr mit wachsendem Momentum beim P7-Absatz, nachdem die Auslieferungen erst im Juni begonnen hätten. Eine dritte Modellreihe solle bereits im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Diese sollte für Xpeng einen weiteren Wachstumskatalysator darstellen, habe Gu gegenüber "CNBC" gesagt.Darüber hinaus seien bei XPeng neben E-Commerce-Gigant Alibaba auch Foxconn und Tencent investiert.Durchaus denkbar, dass Xpeng aufgrund des spannenden Produktportfolios sowie der starken Kapitalgeber zu einem interessanten Player im Markt für Elektroautos heranwachse. Trotz der hohen Bewertung mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von sportlichen 8 sei eine kleine Position als Depotbeimischung vertretbar.Die Aktie von Nio habe zuletzt eine Fahnenstange ausgebildet.