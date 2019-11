NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

1,98 USD -4,35% (08.11.2019, 22:03)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie Deutschland:

N3IA



NYSE-Ticker-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. (11.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des E-Autobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nio-Aktie sei anhaltend unter Druck. Im Juni habe die chinesische Regierung das erste Mal gesagt, dass man die Subvention für Elektroautos von 7.200 USD je Auto um 50% kürzen werde. Jetzt denke die Regierung über die weitere Kürzung nach. Nio verbrenne sehr viel Geld, d. h.: Man sei auf die Subventionen angewiesen. Wenn die Regierung dann weiter drückt, wird sich das negativ auf das Geschäftsmodell von Nio auswirken, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.11.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nio-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:1,746 EUR -3,54% (11.11.2019, 14:12)