Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

382,40 EUR +0,68% (06.10.2021, 14:03)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

438,24 USD -0,30% (05.10.2021, 21:48)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



NASDAQ OTC-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo Co. Ltd.:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, NASDAQ OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet. Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (06.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Videospielen und Spielkonsolen Nintendo Co. Ltd. (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Für Nintendo und Cathie Wood sei das Spiel fast vorbei. Denn die Star-Investorin habe in den letzten Wochen nahezu ihre gesamte Beteiligung an dem japanischen Videospielhersteller abgestoßen. Der Verkauf des ARK Innovation ETF habe dafür gesorgt, dass die Abwärtsdynamik der Aktie Fahrt aufgenommen hat. Nun stehe das Papier vor einer wichtigen charttechnischen Hürde.Cathie Wood habe seit Juli Nintendo-Aktien abgestoßen und halte nur noch einen vernachlässigbaren Anteil von 1.500 ADRs. Diese entsprächen aktuell einem Wert von etwa 82.000 Dollar, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Handelsdaten hervorgehe. Das entspreche einem Rückgang von mehr als 4,7 Millionen Aktien, die noch Ende Februar in dem Fonds gehalten worden seien.Seit Februar befinde sich die Nintendo-Aktie auch im Abwärtstrend und habe ausgehend vom Hoch inzwischen 33 Prozent an Wert verloren. Anleger würden sich über eine Verlangsamung der Verkäufe der Hauptkonsole Switch sorgen. Belastend sei hinzugekommen, dass sich Analysten von der neuesten Version mit OLED-Bildschirm unbeeindruckt gezeigt hätten. Stattdessen hätten Marktteilnehmer auf eine 4K-Switch spekuliert, die im Weihnachtsgeschäft vermutlich mehr Käufer angelockt hätte.Dies wäre ein massives Verkaufssignal, weshalb Anleger die Nintendo-Aktie weiterhin meiden sollten, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link