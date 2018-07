Börse Frankfurt-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (30.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Aktie des japanischen Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) Gewinne mitzunehmen.Nintendo befinde sich jetzt in einem Abwärtstrend, von dem sich viele Investoren und Anleger verblüfft zeigen würden. Denn die neue Switch-Konsole sei ein regelrechter Verkaufsschlager und sei in der Lage gewesen, die operativen Gewinne des Unternehmens massiv anzutreiben. Doch seit der Electronic Entertainment Expo würden einige Anleger an der Erfolgsgeschichte der Switch zweifeln, weil der Konzern auf der Videospiele-Messe nur ein schwaches Lineup an kommenden Veröffentlichungen gezeugt habe.Die schwache Kursperformance und die unsichere Switch-Zukunft in Verbindung mit den starken Kursanstiegen der letzten Jahre würden Leerverkäufern ein aussichtsreiches Short-Ziel liefern. So berichte Bloomberg über die Short-Position von Melvin Capital. Der Hedgefonds verkaufe knapp 1% der Aktien leer.Vor den Zahlen hätten jedoch auch die Bullen ein Wörtchen mitzureden - und hätten jetzt klar die Überhand. Seit Juli könne die Aktie wieder leicht zulegen. Ebenfalls bullish sei das Gros der Analysten. Von 24 Analysten, die Nintendo covern würden, würden 21 eine Kaufempfehlung abgeben. Das durchschnittliche Kursziel liege dabei bei 55.720 Japanischen Yen. Für Q1 (bis 30.Juni) über das am 2. August berichtet werde, würden die Experten Umsätze von 1,44 Mrd. Dollar bei Gewinnen je Aktie von 1,50 USD je Aktie erwarten.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt aktuell von der Nintendo-Aktie Abstand zu halten und Gewinne mitzunehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nintendo-Aktie: