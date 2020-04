Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

368,10 EUR -1,05% (09.04.2020, 09:40)



Tokio-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

43.730 JPY +0,32% (09.04.2020)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (09.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Videospielunternehmen kämen mit einem blauen Auge durch die Coronavirus-Krise. Überall würden die Leute zuhause bleiben und zu Games greifen. Davon profitiere insbesondere Nintendo mit seiner tragbaren Switch-Konsole und den Exklusivspielen. Die 23% Wertverlust durch den Börsencrash Mitte März seien wieder aufgeholt und es gebe gute Gründe, wieso das Wachstum nach der Krise weitergehe:1) Konkurrenzloses Spielsystem: Als Hybridkonsole sei die Nintendo Switch einzigartig. Über eine Dockingstation funktioniere das Gerät als TV-Konsole. Aus der Ladestation herausgenommen, sei sie eine tragbare Handheld-Konsole - wie die damaligen Gameboys.2) Erfolgreiche Eigenmarken und Lizenzgeschäft: "Super Mario", "Zelda" und "Pokémon" seien untrennbar mit Nintendo verbunden. Diese teils 40 Jahre alten Spielfiguren seien ideale Markenbotschafter. Das wolle Shigeru Miyamoto, Representative Director und Erfinder von Mario und Zelda, durch mehr Lizenzhandel stärker ausnutzen.3) Großes Potenzial im Mobile Gaming: Das Smartphonespiel Mario Kart Tour, das in seiner Veröffentlichungswoche im Oktober 2019 über 90 Mio. Downloads gezählt habe, sei ein großer Erfolg. Dennoch trage der Mobile-Bereich mit gut 1 Mrd. JPY (8,5 Mio. Euro) noch wenig zum Konzernumsatzes bei.5) Faire Bewertung: Die Erfolgsgeschichte der Nintendo Switch sei maßgeblich für das Umsatzwachstum von knapp 120% in den letzten fünf Jahren verantwortlich. Das KGV für 2020 belaufe sich auf relativ günstige 23. Die US-Konkurrenten Activision Blizzard und Take-Two kämen auf ein KGV von 26 bzw. 38.Nintendo könne durch die Coronavirus-Krise die Stärken seiner Switch-Konsole ausspielen. Durch die steigende Nachfrage sei das Gerät in Japan vorerst ausverkauft. Für langfristig orientierte Anleger sei die Nintendo-Aktie ein Kauf, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link