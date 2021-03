Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

478,00 EUR +3,02% (15.03.2021, 12:36)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (15.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des japanischen Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während Analysten mit sinkenden Switch-Verkäufen für das neue Geschäftsjahr rechnen würden, gehe Nintendo anscheinend vom Gegenteil aus. Noch seien die Pläne zwar nicht offiziell - glaube man jedoch den Zulieferern und Spielepublishern, stehe der nächste Kurstreiber für die Nintendo-Aktie schon in den Startlöchern.Denn laut Nintendo-Geschäftspartnern komme im Geschäftsjahr 2022 (ab März) die Veröffentlichung einer neuen Switch-Konsole mit einem OLED-Display. Diese verbesserte Neuauflage dürfte dafür sorgen, dass Nintendo ähnlich viele oder sogar ein paar Konsolen mehr verkaufen könnte als im laufenden Geschäftsjahr.Zudem hätten die von Bloomberg befragten Nintendo-Zulieferer verraten, dass der Spielekonzern davon ausgehe, rund 250 Millionen Spiele zu verkaufen. Ein deutliches Plus verglichen zu den 205 Millionen, die es in diesem Geschäftsjahr gewesen sein dürften. Und ebenfalls mehr als von Analysten erwartet.Könne Nintendo seinen Lauf aus dem Corona-Jahr jedoch fortsetzen, habe die Aktie gute Chancen, noch im Frühling wieder Kurse oberhalb der 67 Euro zu sehen.Es heißt also: Dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link