Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nintendo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

498,00 EUR +5,84% (05.11.2020, 17:11)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (05.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des japanischen Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Am Donnerstag habe der Videospiel-Gigant die Q3-Zahlen geliefert und erneut überzeugt. Der operative Gewinn habe mit 146,7 Mrd. Yen deutlich über den Erwartungen der Analysten von 96,2 Mrd. Yen gelegen. Der Umsatz habe mit 411 Mrd. Yen ebenfalls weit über den Prognosen von 321 Mrd. Yen gelegen.Der Grund für diese hervorragende Outperformance sei schnell gefunden: Die Konsole Switch und ihre kleine Schwester Switch Lite seien im abgelaufenen Quartal 6,85 Millionen Mal verkauft worden. Insgesamt bedeute das für die Japaner 68,3 Millionen verkaufte Switch-Konsolen.Doch nicht nur die Hardware verkaufe sich gut, sondern auch die dazugehörigen Spiele. Der Erfolgstitel "Animal Crossing: New Horizons" sei inzwischen über 26 Millionen Mal verkauft worden - und es sei nicht das einzige Videospiel gewesen, das in Q3 überzeugt habe. Auch "Mario Kart 8 Deluxe" und "Super Smash Bros. Ultimate" hätten sich über 20 Millionen Mal verkauft.Die Nintendo-Führung habe also genügend Gründe, die Jahresprognose anzuheben. Sie rechne nun mit einem operativen Gewinn von 450 Mrd. Yen (eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und einem Umsatz von 1,4 Billionen Yen.Die Nintendo-Aktie habe auf die starken Zahlen und die erhöhte Prognose mit Kursgewinnen von knapp fünf Prozent auf 493,60 Euro reagiert. Der Titel liege damit wieder beinahe auf dem Niveau des Rekordhochs von 495,10 Euro.Anlegern rät DER AKTIONÄR angesichts dieses Laufes dabeizubleiben und weiter auf die Nintendo-Aktie zu setzen, so der Experte Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 05.11.2020)