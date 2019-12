Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (06.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Die Aktie von Nintendo habe dank hervorragender Switch-Verkäufe den Ausbruch geschafft. Das dürfte es für den Dezember jedoch noch nicht gewesen sein, denn ab dem 10. Dezember verkaufe Nintendo die Switch-Konsole auch in China.Nintendo habe in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass die Switch-Verkäufe in der Woche vom 24. November bis zum 30. November einen neuen Rekord aufgestellt hätten. Unglaubliche 830.000 Geräte hätten die Japaner in den USA in der Black Friday-Woche verkauft - und damit mehr als jemals zuvor.Grund für den Rekord sei zum einen das Release der Switch Lite gewesen, einer abgespeckten Handheld-Version der Konsole für rund 100 Dollar weniger. Zum anderen habe Nintendo erfolgreich auf Bundles setzen können, indem einer Switch beispielsweise das überaus beliebte "Mario Kart 8" beigelegt worden sei.Doch nicht nur die erfolgreichen Zahlen hätten der Aktie in dieser Woche einen Schub gegeben, welcher das Papier über den Widerstand bei 43.200 Yen gedrückt habe. Gleichzeitig habe Nintendo den Verkaufsstart der Switch in China angekündigt. Ab dem 10. Dezember solle die Konsole auf dem wichtigen Gaming-Markt erscheinen.Die Konsolen-Konkurrenz von Sony, das 2015 die PlayStation 4 in China veröffentlicht und sich auf grafisch aufwändige Spiele verlassen habe, habe sich im von PC und Mobile beherrschten Markt nicht durchsetzen können. Daniel Ahmad, Analyst bei Niko Partners, erwarte daher, dass die Switch die PlayStation 4 als den Konsolenmarktführer ersetzen werde.Für langfristig orientierte Anleger, die auf den Gaming-Trend würden setzen wollen, sei die Nintendo-Aktie nichts. Der Japan-Titel bleibe teuer und der China-Erfolg der Switch scheine größtenteils eingepreist. Hier eigne sich die "Aktionär"-Empfehlung Activision Blizzard beispielsweise eher.Kurzfristig orientierte Anleger können dagegen nach dem Ausbruch zugreifen und auf eine Fortsetzung des Momentums setzen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Die Luft im Chart sei frei bis 46.600 Yen und positive Mitteilungen über erste Verkaufserfolge könnten die Aktie bis zu dieser Marke tragen. (Analyse vom 06.12.2019)