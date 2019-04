Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (25.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Nintendo habe die Anleger heute gleich doppelt enttäuscht: Zum einen sei der Erlös im vierten Quartal deutlich hinter den Schätzungen zurückgeblieben - zum anderen falle die Gewinnprognose niedriger als erwartet aus. Die Aktie erleide jedoch nur einen geringen Verlust von rund vier Prozent. Der Grund dafür: Die Bestätigung eines Mega-Deals.Im vierten Quartal (bis 31.März 2019) habe Nintendo einen Erlös von umgerechnet 1,63 Milliarden Euro bei einem Gewinn je Aktie von 1,68 Euro erwirtschaftet. Die Gewinnerwartungen habe der Spiele-Konzern damit leicht übertreffen können, doch der Erlös sei deutlich hinter den Analysten-Schätzungen von 1,90 Milliarden Euro zurückgeblieben.Ebenfalls enttäuschend falle die Gewinnprognose für das neue Geschäftsjahr (bis 31.März 2020) aus. Nintendo erwarte einen operativen Gewinn von 2,1 Milliarden Euro - Analysten hätten mit 2,8 Milliarden Euro deutlich mehr erwartet.Die Konzernführung rechne dagegen weiterhin mit soliden Verkäufen der Switch. Für das aktuelle Geschäftsjahr gehe Nintendo von 18 Millionen verkauften Konsolen aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Nintendo die reduzierte Prognose von 17 Millionen Switch-Geräten geschafft. Ursprünglich seien 20 Millionen angepeilt worden, Nintendo habe aber die Prognose im Januar nach unten korrigieren müssen.Im Rahmen der Zahlenkonferenz habe Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa nun bestätigt, dass Nintendo mit Tencent zusammenarbeite. Einen Zeitplan gebe es jedoch nicht - womöglich auch deshalb die verhaltene Gewinnprognose.Jedoch sei laut Furukawa der entsprechende Zulassungsprozess bereits erfolgreich ins Rollen gebracht worden. Eine Abstimmung mit der chinesischen Regierung könne jedoch dauern.Der Mega-Deal könnte die Switch-Verkäufe noch einmal antreiben. Anleger würden abwarten und beobachten, wie sich der Zulassungsprozess in der immer noch verfahrenen Regulierungssituation in China entwickle. Fundamental sei die Aktie von Nintendo wieder attraktiv bewertet.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" setzt die Nintendo-Aktie auf die Watchlist. (Analyse vom 25.04.2019)