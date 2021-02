Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (01.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des japanischen Spielekonzerns Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es laufe bei Nintendo. Auch für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres präsentiere der Konzern glänzende Zahlen. Allen voran die Konsole Switch verkaufe sich nach wie vor exzellent. Außerdem würden sich die Hinweise verdichten, dass die Japaner bald eine neue Version der beliebten Konsole auf den Markt bringen würden.Die am Montag von Nintendo vorgelegten Geschäftszahlen seien durchweg positiv. Das Unternehmen habe zwischen April und Dezember einen operativen Gewinn von 521,1 Milliarden Yen (4,1 Milliarden Euro) erwirtschaftet. Das entspreche einem Plus gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von rund 98 Prozent.Die Top-Seller der Japaner seien die Konsolen Switch und Switch Light. Von ihnen habe Nintendo im abgelaufenen Quartal gut 11,6 Millionen Einheiten verkauft und damit beinahe genauso viele wie in Q1 und in Q2 zusammen.Gaming-Insider würden damit rechnen, dass im Geschäftsjahr 2021, das im April beginne, eine leistungsstärkere Version der bald vier Jahre alten Konsole auf den Markt komme. Den Berichten zufolge werde diese unter dem Name Super Switch erscheinen.Die angehobene Prognose und die starken Geschäftszahlen würden die Aktie von Nintendo beflügeln. Sie habe an der Tokioter Börse 3,4 Prozent zugelegt.Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" rät investierten Anlegern dabeizubleiben und Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 01.02.2021)