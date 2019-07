Börse Tokio-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (23.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Tencent und die Pokémon Company, die zu einem großen Teil Nintendo gehöre, wollten ein gemeinsames Pokémon-Spiel für China entwickeln. Damit würden die beiden Partner ihre Zusammenarbeit vertiefen und insbesondere der Nintendo-Aktie Kursfantasie geben.Die Zusammenarbeit zwischen Tencent sei eine Riesenchance für Nintendo, endlich den wichtigen Gaming-Markt zu knacken. Seitdem die chinesischen Behörden den Verkauf der Switch genehmigt hätten, kenne die Nintendo-Aktie kein Halten. Die zusätzliche Fantasie auf dem chinesischen Mobile-Markt könnte nun das Japan-Papier weiter antreiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:328,00 EUR -1,78% (23.07.2019, 09:33)