Tradegate-Aktienkurs Nintendo-Aktie:

342,00 EUR +1,18% (18.01.2018, 18:23)



ISIN Nintendo-Aktie:

JP3756600007



WKN Nintendo-Aktie:

864009



Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nintendo-Aktie:

NTDOF



Kurzprofil Nintendo:



Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen. Nintendo wurde ursprünglich als Hersteller von Spielkarten im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründet, wo sich bis heute der Firmensitz befindet.



Nintendo wurde vor allem durch die Entwicklung der Handheld-Konsole Game Boy und zahlreicher langlebiger Spieleserien, darunter Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda und Pokémon, weltbekannt. (18.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des japanischen Spielmachers Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) unter die Lupe.Am Mittwochabend habe der Elektronikkonzern sein neues Produkt Nintendo Labo präsentiert. Kein Videospiel - sondern ein Bastelpaket aus Pappe. Aus vorgestanzten und nummerierten Pappebögen baue man sich etwa eine Angelrute oder ein Klavier. In diese Konstruktion werde dann der Switch-Controller eingefügt. Der Controller erkenne nun, ob hektisch an der Angel gekurbelt oder welche Taste auf dem Klavier angeschlagen werde.Das neue Spielzeug zeuge erneut vom kreativen Genie im Hause Nintendo. Der Spielmacher könne zwar technisch nicht mit den Rivalen Sony und Microsoft gleichziehen - was sich in der mauen Unterstützung von Drittanbieterspielen widerspiegele. Nintendo punkte dafür aber mit Ideen.Der aktuelle Erfolg des japanischen Videospielkonzerns lasse sich leicht an der Entwicklung des Aktienkurses ablesen.Börsenplätze Nintendo-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Nintendo-Aktie:340,00 EUR +2,10% (18.01.2018, 16:21)