Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nintendo-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Nintendo (ISIN: JP3756600007, WKN: 864009, Ticker-Symbol: NTO, Nasdaq OTC-Symbol: NTDOF) zählt schon seit längerem zu unseren Top-Favoriten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Turnaround des japanischen Spielkonzerns sei beeindruckend - und vor allem der Spielekonsole Switch zu verdanken. Im Weihnachtsquartal habe das Unternehmen den Umsatz im Jahresvergleich auf knapp 483 Mrd. Japanische Yen (umgerechnet circa 3,6 Mrd. Euro) fast verdreifachen können. Der Gewinn sei um 29 Prozent auf 83,7 Mrd. Yen gestiegen. Von der Switch, die sowohl zuhause am Fernseher als auch unterwegs genutzt werden könne, seien allein im vergangenen Quartal 7,2 Mio. Stück abgesetzt worden. Zudem habe Nintendo die Absatzprognose für das noch bis Ende März laufende Geschäftsjahr von 14 auf 15 Mio. Stück nach oben geschraubt. Damit habe die im März 2017 gestartete Switch nun bereits den gesamten Absatz der gefloppten Vorgängerkonsole Wii U in fünf Jahren überholt.Ein Ende der Erfolgsstory sei nicht in Sicht. Für das Gesamtjahr 2017/2018 erwarte Nintendo einen Umsatz von 1,02 Bio. Yen oder ein Wachstum von 108,5 Prozent. Auch abseits der Spielekonsole fänden die Japaner allmählich Anschluss: Nintendo habe angekündigt, eines seiner populärsten Spiele, "Mario Kart Tour", auf das Smartphone zu bringen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link