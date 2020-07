Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

38,40 EUR -10,07% (20.07.2020, 08:55)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

48,84 USD -7,02% (17.07.2020, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (20.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Im nachbörslichen US-Handel am Freitag sei die Nikola-Aktie gut 18% in den Keller. Das via SPAC-Deal erst kürzlich an der NASDAQ gelistete Unternehmen wolle durch eine große Platzierung frische liquide Mittel einsammeln und möchte 23,9 Mio. neue Aktien ausgeben. Gleichzeitig würden auch Bestandsaktionäre planen, Stücke zu verkaufen. Das Timing der Kapitalmaßnahme sei sicherlich nicht optimal. Entsprechend verschnupft würden die Anleger reagieren.Die Story rund um Nikola bleibe heiß, die Aktie sehr volatil und extrem hoch bewertet. Schließlich habe Nikola noch keine Umsätze zu verbuchen und auf dem Weg zur Massenproduktion könne es jederzeit Störfeuer geben. "Der Aktionär" habe Anlegern zuletzt geraten, eine charttechnische Beruhigung abzuwarten. Das Fazit habe weiterhin Bestand, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2020)Börsenplätze Nikola-Aktie: