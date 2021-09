Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Der Nutzfahrzeughersteller Iveco habe in Ulm eine Produktionshalle für elektrisch betriebene Lastwagen eröffnet. Zusammen mit dem US-amerikanischen E-Auto-Start-up Nikola möchte das Unternehmen mittelfristig bis zu 3.000 Lastwagen im Jahr produzieren, wie Iveco-Chef Gerrit Marx am Mittwoch in Ulm gesagt habe.Die Fertigung der Elektro-Lastwagen solle Ende dieses Jahres beginnen. Zunächst sei der Laster jedoch ein Exportprodukt. Da er unter anderem aufgrund seiner Länge und seines Wendekreises noch nicht den EU-Vorgaben entspreche, würden die in Ulm gefertigten Lastwagen vorerst in die USA exportiert. 25 der E-Laster liefere Iveco für ein Pilotprojekt an den Hamburger Hafen. In etwa einem Jahr sollten auch Lkw, die den europäischen Standards entsprechen würden, in Ulm entstehen, wie Marx gesagt habe.Zusätzlich zum Elektro-Lastwagen hätten die beiden Unternehmen einen mit Brennstoffzellen betriebenen Laster vorgestellt. Dieser solle ab Ende 2023 ebenfalls in Ulm hergestellt werden. Er setze auf das gleiche Grundgerüst wie sein Elektro-Pendant.Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) habe die Ansiedlung der Elektro-Lkw-Produktion in Ulm begrüßt und betont, nun sei es an der Politik, die entsprechende Ladeinfrastruktur sowohl für Elektro- als auch für Brennstoffzellen-Fahrzeuge zu schaffen.Dass das angeschlagene Start-up Nikola mit operativen Fortschritten punkten könne, sei positiv zu werten. Im vorbörslichen US-Handel lege die Nikola-Aktie rund drei Prozent zu. Jedoch sei das Vertrauen in das Unternehmen weiter stark beschädigt.Lediglich hartgesottene Trader behalten das Zocker-Papier auf der Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)