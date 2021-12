Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (17.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P4A9, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Zuletzt sei es still um den gefallen Börsenshootingstar Nikola geworden. Am Freitag habe das Unternehmen jedoch mit einem Paukenschlag wieder von sich reden gemacht. Laut einer Pressemitteilung habe Nikola die ersten beiden batterieelektrischen Lkw des Modells Nikola Tre ausgeliefert. Die Nikola-Aktie habe daraufhin deutlich angezogen.Wie Nikola mitgeteilt habe, seien die ersten beiden Fahrzeuge an Total Transportation Services gegangen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hätten beide Unternehmen eine Absichtserklärung über Abnahme von 100 Elektro-Lkws unterzeichnet. Für die ersten beiden Fahrzeuge könne Nikola jedoch keine Umsätze verbuchen, da es sich "Vorverkaufsmodelle" handele, wie der LKW-Hersteller bekannt gegeben habe.Am Aktienmarkt habe die Nikola-Aktie am Freitag zeitweise um zehn Prozent zugelegt. Zuletzt hätten sich die Kursgewinne auf ein Plus von rund sechs Prozent belaufen. Gelinge es den Papiere nun die 10-Dollar-Marke nachhaltig zu überwinden, helle sich das Chartbild auf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nikola-Aktie: