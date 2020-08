Börsenplätze Nikola-Aktie:



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (03.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Am Dienstag nach US-Börsenschluss öffne Nikola das erste Mal die Bücher als börsennotiertes Unternehmen. Die Deutsche Bank rät kurzfristig vor dem Event zum Kauf der Aktie. Die Zahlenvorlage sollte auch für den Nikola-Partner Nel interessant werden - es könnte auch in Sachen Infrastruktur ein Update geben.Analyst Emmanuel Rosner habe die Aktie auf die "short-term catalyst call buy list" aufgenommen. Nikola könne die Zahlenvorlage dafür nutzen, um Updates wie Kundennamen für den elektrischen Truck, einen Geschäftspartner für die Wasserstoff-Stationen, einen Herstellungspartner für den Badger oder eine aktuelle Reservierungszahl zu kommunizieren.Einige oder all diese Unternehmens-Updates könnten in den kommenden Monaten kommen, so Rosner. Ziel sei eine Rendite von zehn bis 20 Prozent mit dem "Catalyst Call".Die Euphorie vom Börsendebut Anfang Juni via SPAC-Deal sei verflogen. Seit Wochen befinde sich die Nikola-Aktie auf dem absteigenden Ast. Gut möglich, dass Firmenlenker Trevor Milton die Zahlen zum zweiten Quartal zum Anlass nehme, um ein Unternehmensupdate zu publizieren. Interessierte Anleger sollten allerdings nicht vor den Zahlen zugreifen, den Wert aber weit oben auf der Beobachtungsliste haben, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nikola-Aktie. (Analyse vom 03.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link