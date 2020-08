Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

34,90 EUR +12,22% (10.08.2020, 16:58)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

41,73 USD +13,64% (10.08.2020, 16:43)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (10.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Die Zahlen zum zweiten Quartal von Nikola hätten einem Non-Event geglichen. Quasi kein Umsatz, keine Neuigkeiten zu neuen Partnern oder Kunden. Dass die Aktie daraufhin auf Tauchstation gegangen sei, verwundere nicht. Doch einige Tage nach der ernüchternden Zahlenvorlage trumpfe Nikola-CEO Trevor Milton mit einem Auftrag auf.Nikola solle für Republic Services 2.500 elektrische Müllfahrzeuge fertigen. Darüber hinaus bestehe eine Option, den Auftrag auf 5.000 Stück auszuweiten. Laut Nikola sei dies der größte Einzelauftrag in der Abfallwirtschaft und signalisiere das Engagement von Republic Services für emissionsfreie Fahrzeuge.Das US-Unternehmen stelle On-Road-Tests für Anfang 2022 in Aussicht, im Anschluss solle die volle Produktion beginnen. Der Deal mit Republic Services stelle einen der drei versprochenen Meilensteine für 2020 dar.Für einen großen Befreiungsschlag scheint es zu früh - auf die Beobachtungsliste, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link