Börsenplätze Nikola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

10,334 EUR +3,97% (27.09.2021, 16:31)



NASDAQ-Aktienkurs Nikola-Aktie:

12,17 USD +4,37% (27.09.2021, 16:19)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Ticker-Symbol Deutschland Nikola-Aktie:

8NI



NASDAQ-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (27.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Ticker-Symbol: 8NI, NASDAQ-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Nikola habe bereits im Juni eine Vereinbarung über den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 300 Mio. Dollar an Tumim Stone Capital bekannt gegeben. Nun sei ein zweiter Kaufvertrag mit der Investmentbank geschlossen worden, wodurch sich das Gesamtvolumen auf 600 Mio. Dollar erhöhe. Die von einigen Markteilnehmern befürchtete Pleite sei damit wohl erstmal vom Tisch.Seit Abschluss der ersten Vereinbarung habe Nikola bereits Stammaktien im Wert von fast 47 Mio. Dollar an Tumim veräußert. Im Rahmen des zweiten Kaufvertrags habe Nikola das Recht, aber nicht die Pflicht, bis zu 300 Mio. Dollar an zusätzlichen Stammaktien auszugeben und an Tumim zu verkaufen. Dies geschehe vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen."Die Eigenkapitallinien mit Tumim werden Nikola zusammen mit den geschätzten Barmitteln bis Ende 2021 Zugang zu einer Liquidität von etwa 800 Mio. Dollar verschaffen", habe der Nikola-CEO Mark Russell in einer Erklärung gesagt.Durch den Aktienverkauf an Tumim Stone Capital habe sich die Liquiditätssituation von Nikola deutlich entspannt. Nun müsse das Start-up liefern und die gesteckten Ziele erreichen. Denn aktuell erwirtschafte Nikola keine nennenswerten Umsätze und verbrenne jedes Quartal Cash.Die Nikola-Aktie bleibt nach wie vor nur für hartgesottene Anleger als Zocker-Papier geeignet, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link