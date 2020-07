Tradegate-Aktienkurs Nikola-Aktie:

60,00 USD -0,33% (30.06.2020, 08:14)



Nasdaq-Aktienkurs Nikola-Aktie:

67,57 USD +6,33% (29.06.2020, 22:00)



ISIN Nikola-Aktie:

US6541101050



WKN Nikola-Aktie:

A2P1CV



Nasdaq Ticker-Symbol Nikola-Aktie:

NKLA



Kurzprofil Nikola Corp.:



Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) ist ein amerikanisches Hybrid-Lkw-Designunternehmen mit Sitz in Phoenix, Arizona, wo es auch seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hat. Es wurde 2014 in Salt Lake City, Utah, gegründet. Das Unternehmen ist nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. (30.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nikola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nikola Corp. (ISIN: US6541101050, WKN: A2P1CV, Nasdaq Ticker-Symbol: NKLA) unter die Lupe.Das Papier des Start-ups habe nach einer wilden Achterbahnfahrt in den ersten Handelswochen wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Auf dem aktuellen Kursniveau betrage die Marktkapitalisierung satte 24,4 Mrd. USD. Einige Vorschusslorbeeren für ein Unternehmen, welches keine Umsätze vorzuweisen habe. Die Reservierungen für den "Badger" nehmen nun Fahrt auf. Zweifelsohne treffe Nikola mit hippen und "sauberen" Fahrzeugen den Nerv der Zeit. Neben Trucks wie den Nikola Two oder Nikola Tre wolle die Gesellschaft auch im Pick-up-Bereich mit dem Nikola Badger punkten. Das Fahrzeug, welches dem Cybertruck von Tesla Konkurrenz machen solle, könne nun für 5.000 USD reserviert werden.Der Start der Reservierungen für den Nikola Badger hätten der Aktie wieder Auftrieb verliehen. Bei der Nikola-Aktie handele es sich um einen klassischen "Story Stock", der von der Fantasie getragen werde. Interessierte Anleger sollten dennoch beim hochspekulativen Papier auf günstigere Kurse von unter 40 Euro warten. Wer bereits jetzt an der Story von Nikola partizipieren wolle, könne auf Worthington Industries setzen. Das Unternehmen sei an Nikola beteiligt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2020)Börsenplätze Nikola-Aktie: